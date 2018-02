Auto mit schwerem Stein beworfen

Der aufmerksame Anwohner hatte gegen 23 Uhr verdächtige Geräusche gehört und aus dem Fenster geschaut. Dabei sah er eine männliche Person, die einen Stein auf ein geparktes Fahrzeug in der Max-Planck-Straße warf. Sofort verständigte der Anwohner die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten behielt der Zeuge dann den Steinewerfer weiter im Blick und so erfolgte die Festnahme des stark alkoholisierten, in Dieburg lebenden Mannes noch in Tatortnähe, in der Straße "Am Rektorskreuz".

Warum der Mann das Auto beschädigte und ob er mit zwei weiteren beschädigten Fahrzeugen in diesem Bereich in Verbindung gebracht werden kann, müssen die weiteren Nachforschungen ergeben. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg nimmt hierzu alle sachdienlichen Hinweise unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

juh/Polizei Südhessen