Frau mit Pfefferspray angesprüht

Kurz nach Mitternacht beabsichtigte eine 28 Jahre alte Frau aus Groß-Umstadt mit ihrem Fahrzeug von der Georg-August-Zinn- Straße in die Obere-Marktstraße einzubiegen, als plötzlich ein Mann vor ihr auf der Straße stand. Über das geöffnete Fenster hinweg, sprach die Frau den Fremden an und bat ihn aus dem Weg zu gehen. Hierauf zog der Beschuldigte unvermittelt eine Dose Pfefferspray und sprühte der Autofahrerin ins Gesicht. Im Rahmen der sofortigen Fahndung nahm die Polizei den Beschuldigten, nur wenige Minuten später, in Tatortnähe fest. Dabei stellten die Ordnungshüter eine Dose Pfefferspray sowie einen Schlagstock bei dem Täter sicher. Der alkoholisierte Mann musste die Beamten zur Wache begleiten. Zur Ausnüchterung und Verhinderung weitere Straftaten verbrachte er die restliche Nacht im Gewahrsam. Die Frage nach der Motivation dieser Attacke, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

juh/Polizei Südhessen