Mitbewohner mit Messer bedroht, geschlagen und getreten

Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Beim Eintreffen der Polizei war einer der Beteiligten, ein 20 Jahre alter Mann, gegen den in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Diebstahl, Körperverletzung und Drogenbesitz ermittelt wurde, bereits verschwunden. Ersten Ermittlungen zufolge soll er zur Tatzeit einen 43-Jährigen ohne erkennbaren Grund angebrüllt und mit einem Messer bedroht haben. Anschließend sei er auf sein Gegenüber losgegangen und habe diesen durch Schläge und Tritte so schwer verletzt, dass dieser stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Da nach vorläufigem Abschluss der Ermittlungen zu erwarten stand, dass der 20-Jährige möglicherweise untertauchen und sich dadurch den Justizbehörden entziehen könnte, stellte die Staatsanwaltschaft Hanau einen Antrag auf Untersuchungshaft, welchem ein Ermittlungsrichter am Mittwoch folgte.

juh/Polizei Südosthessen