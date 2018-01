Geldautomat in Schaafheim-Mosbach gesprengt

Am frühen Mittwochmorgen (31.01.) wurde in der Radheimer Straße in dem Schaafheimer Ortsteil Mosbach ein Geldausgabeautomat gesprengt. Anwohner hörten um 3.45 Uhr eine Explosion und sahen im Anschluss daran Rauch aus dem Sparkassengebäude dringen. Ob die Täter tatsächlich erfolgreich gewesen waren und Geld erbeuten konnten, steht zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell nicht vor. Im Rahmen der Großfahndung waren auch der Polizeihubschrauber der Polizeifliegerstaffel Hessen und Einsatzkräfte aus Bayern eingesetzt. Es wird gegebenenfalls nachberichtet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Fast zur selben Zeit sind in Osthessen und in Südhessen zwei Geldautomaten gesprengt worden. Obwohl die Distanz zwischen den beiden Orten etwa 120 Kilometer beträgt, könnte ein Zusammenhang bestehen, heißt es von der Polizei.

In Hofbieber (Landkreis Fulda) hatte eine Zeugin in der Nacht auf Mittwoch die Beamten alarmiert, nachdem sie ein Explosionsgeräusch gehört hatte. Zeitpunkt der Tat sei 3.50 Uhr gewesen. Die Zeugin habe beobachtet, wie mindestens drei dunkel gekleidete Personen - vermutlich Männer - aus der Bankfiliale rannten, teilte ein Polizeisprecher mit. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort im Ortsteil Schwarzbach untersucht und wertet Hinweise aus. Wie der Polizeisprecher weiterhin sagte, war unklar, ob die mutmaßlichen Täter in einem Auto entkommen konnten oder auf andere Weise.

Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Sprengungen in Hofbieber und Schaafheim. Die beiden Tatorte lägen zwar zu weit auseinander, als dass dieselben Personen zugeschlagen haben könnten, sagte ein Sprecher der Polizei in Fulda. Die zeitliche Übereinstimmung lasse allerdings eine Verbindung vermuten. «Theoretisch könnte es sich um eine Bande handeln, deren Mitglieder in unterschiedlichen Gebieten operieren», sagte der Sprecher. Dies müsse nun geprüft werden.

dpa/dc/Meldung der Polizei Südhessen