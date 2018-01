Zwischen 19.30 und 20.30 Uhr empfing die Frau in ihrem Zimmer in einem Bordell in der Breite Gasse den Täter, der bereits mehrere Male zuvor Kunde bei ihr gewesen war, ohne dabei negativ aufzufallen.

An diesem Tag jedoch würgte der Täter die Geschädigte bis zur Bewusstlosigkeit und verließ daraufhin das Etablissement. Als die 46-Jährige gegen 20.30 Uhr wieder zu sich kam, kroch sie von ihrem Zimmer auf den Flur und rief um Hilfe. Sie musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Von dem Täter wurde das dieser Meldung beigefügte Phantombild angefertigt. Er wird beschrieben als 35-45 Jahre alt und 175-180 cm groß. Sehr schlank mit auffallend heller Hautfarbe. Ovale Gesichtsform, dunkles, volles, leicht gewelltes Haar. Sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst (Telefon 069-75553111) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

juh/Polizei Frankfurt