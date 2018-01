Einbruch in Firma und Elektronikmarkt

Die Täter verschafften sich in beiden Fällen zunächst gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten. Aus der Lagerhalle ließen sie anschließend unter anderem hochwertige Baugeräte mitgehen und in dem Elektrofachgeschäft fielen ihnen Kleingeräte und Mobiltelefone in die Hände. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt über 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

juh/Polizei Südhessen