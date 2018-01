81-Jähriger auf der linken Fahrspur - Unfall mit drei Fahrzeugen

Hierbei übersah er den auf dieser Spur fahrenden 62-jährigen Wagenlenker aus Großostheim. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Dieburger hinten auf. Beide Fahrzeuge drehten sich mehrfach um die eigene Achse und kamen auf der linken Spur zum Stehen.

Der 81-jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro, beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt. Kurz darauf kam es an der Stelle zu einem weiteren Unfall.

Eine 48-jährige Fahrerin aus Tauberbischofsheim bemerkte den Unfall zu spät und fuhr in die Unfallstelle hinein, obwohl diese bereits von der Feuerwehr abgesichert wurde. Hierbei entstand allerdings nur leichter Sachschaden, verletzt wurde hierbei keine Person. Die B 26 war an dieser Stelle für die Unfallaufnahme für eine halbe Stunde voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg waren noch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die freiwilligen Feuerwehr aus Roßdorf eingesetzt. mkl/Polizeipräsidium Südhessen