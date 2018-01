Rollerdiebe in Maintal festgenommen

Der Zeuge beobachtete zwei dunkle Gestalten, die sich an einem Motorroller zu schaffen machten und informierte umgehend die Polizei. Die Freude der beiden Täter über ihr Diebesgut währte nicht lange. Wenige Minuten nach der Tat klickten die Handschellen. Beide Täter sind mit einem Roller zum Tatort Am Weides unterwegs gewesen, den sie kurz zuvor in Dörnigheim entwendet hatten. Über ihr großes Interesse an fremden Rollern wird nun ein Gericht zu befinden haben.

dc/Meldung der Polizei Südosthessen