Schaafheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Dabei wurde ein geparkter dunkelblauer Audi am rechten Kotflügel sowie der Frontstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Dieburg Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/96560 entgegengenommen.

Weiterstadt: Kollision auf der A5-14.000 Euro Schaden

Mit dem Pkw eines 50-jährigen Wagenlenkers

kollidierte am Donnerstag (25.01.) gegen 17.00 Uhr auf der A 5 in

Fahrtrichtung Darmstadt, zwischen den Anschlussstellen Langen und

Weiterstadt, der Fahrer eines silberfarbenen Kombis mit

GG-Kennzeichen.

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Der Kombi-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Sein Fahrzeug müsste an der linken Seite beschädigt sein. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den flüchtigen Unfallbeteiligten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.

Meldungen der Polizei Südhessen