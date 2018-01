Babenhausen: Bargeld aus Auto gestohlen

Ein geparkter schwarzer Mercedes in der Königsberger Straße geriet in den Fokus von Kriminellen. Die Täter schlugen die Fensterscheibe des Autos ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Dort entwendeten sie einen Fünf-Euro-Schein, der sichtbar im Bereich der Mittelkonsole lag, sowie eine Geldbörse aus einem Seitenfach.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut eindringlich: Lassen Sie niemals Wertgegenstände, Rucksäcke oder Taschen im Fahrzeug liegen.

Hinweise an die Kripo Darmstadt: Tel. 06151/969-0

fka/Quelle: Polizei Südhessen