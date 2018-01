55-Jährige aus Hainburg vermisst

Die 55-Jährige aus Hainburg wurde zuletzt am Dienstag, den 23. Januar 2018, in Langen vor dem Krankenhaus an der Röntgenstraße gesehen. Sie war dort zu einer Untersuchung und verschwand zwischen 10.30 und 11 Uhr.

Frau Funk ist etwa 1,60 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat lange dunkle Haare und war mit Jeans sowie einem Pullover bekleidet. Heide-Rose Funk benötigt zurzeit ärztliche Hilfe.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Kripo Offenbach (Rufnummer 069 8098-1234) oder jede andere Polizeidienststelle anzurufen.

vd/Polizei Offenbach