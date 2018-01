Freilaufender Hund läuft vor Auto - Halter gesucht

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 71-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem Kia Ceed auf der Kettlerstraße in Richtung Mainflingen, als auf Höhe der Hausnummer 25 plötzlich ein Hund von der linken Seite auf die Fahrbahn gelaufen sei. Der Kiafahrer wich offenbar nach rechts aus und stieß hierbei gegen einen geparkten Opel Corsa. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der etwa 30-40 cm große grau-schwarze Jagdhundmischling mit spitzen Ohren, glattem kurzen Fell und Halsband rannte wieder zurück in Richtung Main. Ein Besitzer war bislang nicht zu ermitteln. Zeugen, die Hinweise auf den Hundehalter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Polizeistation in Seligenstadt zu melden. (av)

"Radlos" unterwegs - Weiterfahrt untersagt - Hanau

(fg) "Ein Anhänger hat nur drei Reifen", meldete am Mittwochmittag ein Verkehrsteilnehmer, der gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Fulda unterwegs war. Der Lastkraftwagenfahrer, der den Vorfall meldete, folgte dem Anhängergespann und gab den Beamten der Verkehrsdirektion den Standort durch. Der weiße Sprinter mit Anhänger, auf dem sich ein blauer Kleinwagen befand, fuhr auf die Bundesstraße 43a an Klein-Auheim vorbei und konnte nach der Anschlussstelle Hanau-Hauptbahnhof einer Verkehrskontrolle unterzogen werden; dass an der hinteren Achse offenbar schon länger ein Reifen fehlte, war unübersehbar. Da an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken war, wurde diese untersagt. Der Fahrzeugführer hat nun mit einem Bußgeld zu rechnen.



kick/Polizei Südosthessen