Mann greift zwei Frauen in Hanau unvermittelt an

In beiden Fällen hatte der Täter, der zwischen 20 und 35 Jahre alt und zirka 1,90 Meter groß sein soll, seinen Opfern nichts geraubt. Der erste Vorfall war gegen 6.30 Uhr in der Römerstraße in Höhe der Hausnummer 23. Der Fremde rannte auf eine 26-jährige Fußgängerin zu, trat sie in den Bauch, so dass sie zu Boden ging. Am Boden liegend trat er nochmals auf die Frau ein. Anschließend verschwand der dunkelhaarige Barträger, der mit einer Jacke und Jeans bekleidet war. Nur ein paar Minuten später, gegen 6.40 Uhr, wurde eine 45-Jährige an der Ecke Hammerstraße/Krämerstraße angegriffen. Hier hatte der Täter die Passantin von hinten gepackt und ihr, vermutlich Deo-Spray, ins Gesicht gesprüht. Danach flüchtete der Mann, der eine Kapuzenjacke, Bluejeans und Turnschuhe trug, in Richtung der Krämerstraße. Die Polizei am Freiheitsplatz bittet nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Wache unter der Rufnummer 06181 100-611 oder bei der Kriminalpolizei (06181 100-123) zu melden.

(mm)

Autohaus am Wochenende von Einbrechern heimgesucht - Hanau

(fg) Indem sie einen Gitterzaun auf der rückwärtigen Gebäudeseite aufhebelten, gelangten Unbekannte am Wochenende in der Zeit zwischen Samstagmittag, 13.15 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, auf das Gelände eines Autohauses in der August-Sunkel-Straße. Anschließend warfen die Einbrecher ein Fenster ein und gelangten durch die entstandene Öffnung ins Gebäude. Im Autohaus durchsuchten sie die Werkstatthalle und Büros im Erdgeschoss sowie Büroräume im ersten Stock. Bevor sie den Tatort mit ihrer Beute, einer Flex-Maschine, verließen, sprühten die Ganoven den gesamten Inhalt der vor Ort befindlichen Feuerlöscher in die aufgesuchten Räumlichkeiten. Vermutlich versuchten sie hierdurch ihre Spuren zu verwischen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Autofahrer oder Passanten, die zur angegebenen Zeit im Bereich des Autohauses verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, wenden sich bitte an die Kripo (06181 100-123).

Einbruch in Schule - Gelnhausen

(av) Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Schule in der Straße Am Seegraben ein und stahlen Bargeld. Die Ganoven kamen zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 7.40 Uhr, schlugen mit einem Pflasterstein ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude. Hier durchsuchten sie alle Räume und brachen auf ihrem Weg weitere Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher nichts. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Gelnhausen unter 06051 827-0 entgegen.

kick/Polizei Südosthessen