Mit Muttis Auto unterwegs

Carportbrand offenbar durch Brandstiftung ausgelöst, Zeugen gesucht

Gegen 3.30 Uhr fielen den Zeugen drei Jugendliche auf, die sich augenscheinlich an einem Toyota zu schaffen machten. In der Annahme, dass gerade Autodiebe am Werk seien, alarmierten sie die Polizei. Der Toyota fuhr in der Zwischenzeit zwar ohne Licht los, konnte aber von weiteren Zeugen angehalten werden. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich der Sachverhalt jedoch gänzlich anders dar: das Auto gehörte der Mutter des jugendlichen mutmaßlichen Fahrers. Der 15-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert; ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,3 Promille. Eine erforderliche Fahrerlaubnis soll er nicht besitzen. Angehalten hatten die drei 15,15 und 14 Jahre alten Jugendlichen wohl, um ein Beschädigung am Fahrzeug zu reparieren, die möglicherweise von einem Unfall stammte. Der 15-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben. Er wurde später seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist oder die möglicherweise einen Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache in Gelnhausen zu melden.

Hainburg/Hainstadt. Der Brand eines Carports am frühen Neujahrstag in der Dresdner Straße, der auf den Nachbarcarport übergriff und bei dem Feuerwehrkräfte verletzt und ein Motorrad sowie ein Auto zerstört wurden (wir berichteten), wurde offenbar durch Brandstiftung ausgelöst, wie Ermittlungen jetzt zeigten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Feuer zwischen 1.15 und 1.30 Uhr durch eine Feuerwerksbatterie, die in einer Mülltonne deponiert und angezündet wurde, ausgelöst und griff dann auf den angrenzenden Carport sowie den Carport des Nachbargrundstücks über. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und Körperverletzung. Da nicht auszuschließen ist, dass die Täter auch noch für weitere Beschädigungen in der Nachbarschaft verantwortlich sind, bittet die Polizei Zeugen, denen zur fraglichen Zeit Personen aufgefallen sind, die sich am Tatort oder auch in den angrenzenden Straßen auffällig verhielten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.