Mann bricht Auto in Wertheim auf

Der Besitzer des Autos hatte dieses im Bereich des Haupteinganges nahe der Tourist-Info abgestellt und bemerkte den Schaden an der Fahrertüre nach seiner Rückkehr. Dem oder den Tätern gelang es nicht das Auto zu öffnen. Es entstand aber Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Das Polizeirevier Wertheim sucht Zeugen und bittet diese unter Telefon 09342 91890 um Hinweise.

Külsheim: Briefkasten gesprengt

Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro entstand durch dummen Unfug, den sich Unbekannte in der Silvesternacht in Külsheim erlaubt haben. Zwischen 0 Uhr und 0.45 Uhr wurde ein Böller in den Briefkasten der Freiwilligen Feuerwehr geworfen, was dazu geführt hat, dass dieser komplett zerstört wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09345 241beim Polizeiposten Külsheim zu melden.

kick/Polizei Heilbronn