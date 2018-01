Auto übersieht Fußgängerin auf Parkplatz

Ein 39-Jähriger fuhr gegen 15.45 Uhr mit seinem Hyundai über den Parkplatz und bog nach links in eine Durchfahrt zwischen Parkplätzen ein. Hier touchierte er dann eine 63-jährige Fußgängerin, die er nach ersten Erkenntnissen nicht gesehen hatte. Die Frau stürzte und zog sich hierbei eine Kopfverletzung zu, weswegen sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gelnhausen unter 06051 827-0 dankend entgegen. (av)



Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Gelnhausen

(av) In der Straße Am Ziegelturm ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 55-jähriger Büdinger gegen 14.15 Uhr mit seinem schwarzen Nissan aus Richtung Amtsgericht kommend die Löhergasse entlang, überquerte die Straße Am Ziegelturm und fuhr in die Gasse Richtung Kreissparkasse. Ein 62-Jähriger befuhr in diesem Moment wohl mit seinem Rennrad den Gehweg der Straße Am Ziegelturm entgegen der dortigen Einbahnstraßenregelung. An der Kreuzung Löhergasse/ Am Ziegelturm übersah er offenbar den von rechts kommenden Nissan. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Rennradfahrer stürzte und sich verletzte.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen zu melden.

Frisörgeschäft aufgebrochen und Geld gestohlen - Gelnhausen

(av) Ein Frisörladen im Uferweg war über Silvester das Ziel von Einbrechern. Zwischen dem 30. Dezember, 13.15 Uhr und dem 2. Januar, 9.45 Uhr brachen die Langfinger ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangten so ins Geschäft. Hier öffneten sie die Kasse und entnahmen Bargeld. Weiterhin durchsuchten sie den angeschlossenen Gemeinschaftsraum und flüchteten danach wieder über den Einstiegsweg.



Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Gelnhausen (Telefonnummer 06051 827-0) in Verbindung setzen.

kick/Polizei Südosthessen