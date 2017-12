Wohnungsbrand in Otzberg

Eine Bewohnerin hatte gegen 11.10 Uhr das Feuer im Obergeschoss des Hauses bemerkt und Feuerwehr und Polizei verständigt. Die Bewohner des Hauses, eine vierköpfige Familie mit Großmutter konnten sich alle selbständig ins Freie begeben. Der 48-jährige Familienvater versuchte noch, das Feuer zu löschen. Aufgrund des eingeatmeten Rauchgases wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der übrigen Familienmitglieder blieben unverletzt.

Nach ersten Feststellungen der Einsatzkräfte war das Feuer in dem Zimmer eines der Söhne im Dachgeschoss ausgebrochen. Die herbeigeeilten Feuerwehren aus Otzberg hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindern. Im Zuge der Löscharbeiten konnte im Dachstuhl des Hauses eine größere Hitzeentwicklung festgestellt werden, die die Hinzuziehung der Feuerwehr Groß-Umstadt samt Drehleiter erforderlich machte. Im Zuge des Einsatzes mussten auch Teile des Dachs abgedeckt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden an.

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen dürfte der entstandene Sachschaden bei mehreren zehntausend Euro liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei übernommen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung kann der Brandort von den Ermittlern derzeit noch nicht betreten werden.

vd / Polizei Südhessen