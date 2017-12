Überfallserie auf Getränkemärkte aufgeklärt

Umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, des Fachkommissariats 11 in Offenbach und der Unterstützung von teilweise bis zu 60 eingesetzten Polizisten führten schließlich zur Festnahme des Duos. Die Tatverdächtigen fielen am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, den Ermittlern in der Eisenbahnstraße in Dreieich-Sprendlingen im Bereich eines dortigen Getränkemarktes auf. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizeibeamten eine Gaspistole sowie einen Schlagstock. Bei den im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen stellten die Beamten unter anderem eine Sturmhaube mit Sehschlitzen, Laptops und Handys sicher. Die Gegenstände werden ausgewertet.

Die beiden Offenbacher wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt -Zweigstelle Offenbach - einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen einen der Beschuldigten Haftbefehl wegen Flucht und- Wiederholungsgefahr; der zweite wurde wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

vd / Staatsanwaltschaft Darmstadt / Polizeipräsidium Südhessen