Babenhausen: Zeugen nach Einbruch in Hotel gesucht

Darmstadt: Diebe hatten es auf zurückgelassenes Navi abgesehen

Zwischen 1 Uhr und 11 Uhr am Vormittag drangen bislang noch unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Eingangstür in das Anwesen in der Hauptstraße im Stadtteil Langstadt ein. Bei ihrem Beutezug entwendeten sie rund 30 Euro. Anschließend ergriffen sie unerkannt die Flucht. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 060671/9656-0 entgegen.

Darmstadt (ots) - Auf ein zurückgelassenes, mobiles Navigationssystem hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Autoaufbruch am Samstag (09.12.) abgesehen. Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr schlugen die Kriminellen die Seitenscheibe eines in der Landwehrstraße abgestellten Fahrzeuges ein und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Deren Wert wird auf rund 180 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Südhessen