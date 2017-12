Junger Mann nimmt Geldschublade mit

Der 1,75 bis 1,80 Meter große Kerl hatte gegen 15.20 Uhr das Geschäft in der Bruchköbeler Landstraße betreten und hinter dem Verkaufstresen die komplette Schublade der Kasse eingesackt. Anschließend war er damit in Richtung der Elsa-Brandström-Straße geflüchtet, wo auch die geleerte Schublade aufgefunden wurde. Nach ersten Erkenntnissen hatte der dunkel gekleidete Dieb, der eine Schildmütze trug, den Diebstahl begangen, während sich die Ladeninhaberin in einem Nebenraum aufgehalten hatte. Hinweise nimmt die Polizei am Freiheitsplatz unter der Rufnummer 06181 100-611 entgegen.

Küchenfenster zertrümmert

Hanau. Ein Küchenfester zertrümmerte ein erfolgloser Einbrecher im Laufe des Donnerstags im Seidelbastweg in Klein-Auheim. Zwischen 11 und 19.30 Uhr schlug der Täter die Fensterscheibe zur Küche des Einfamilienhauses ein und begab sich ins Haus. Aus unbekanntem Grund flüchtete er jedoch ohne etwas zu stehlen. Hinweise nimmt Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Vorsicht: Trickbetrüger bittet um Geldwechsel

Hanau. Ein Hanauer wurde am Donnerstagmorgen in der Ludwigstraße, in Höhe der 40er-Hausnummern, von einem Trickbetrüger angesprochen und beklaut. Gegen 10 Uhr bat der etwa 1,70 Meter große Täter, der kurze dunkle Haare hatte und gebrochenes Deutsch sprach, um den Wechsel einer Zweieuromünze. Der 90-Jährige, der kurz zuvor Bargeld bei einer Bank abgehoben hatte, schaute daraufhin in seinem Münzfach nach. Der Ganove lenkte den Hilfsbereiten ab und zog unbemerkt die Geldscheine aus dem Portemonnaie. Der Trickdieb hatte eine hagere Statur, trug eine Brille und war mit einer graumelierten Hose, sowie einem grauen Jackett bekleidet. Nach der Tat stieg er in einen schwarzen Mercedes, der mit zwei weiteren Männern besetzt war und fuhr in Richtung Mühlheim davon. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer den Hanauer schon beim Geldabheben in der Ludwigstraße beobachtet haben und erhofft sich nun Zeugenhinweise zum Trickbetrüger, dem Fahrzeug und den weiteren Insassen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Raub auf Tankstelle

Gelnhausen. Ein mit Motorradhelm, Motorradhose und khakifarbener Jacke bekleideter Mann hat am Donnerstagabend eine Tankstelle in Hailer, Im Steinigen Graben, überfallen. Der Räuber hatte gegen 22.45 Uhr den Verkaufsshop betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Tageseinnahmen von einem Tankstellenmitarbeiter gefordert. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute - ein kleiner dreistelliger Betrag - in Richtung Industriegebiet. Die Kriminalpolizei bittet nun dringend Zeugen, denen der zirka 1,75 Meter große, 35 bis 40 Jahre alte Räuber vor oder nach dem Überfall aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

bak/Polizei Südosthessen