Einbrecher wegen Schneespuren ertappt

Polizisten seien deren Fußabdrücken in der Nacht zum Montag in der Stadt im Landkreis Offenbach gefolgt und hätten schließlich die beiden Tatverdächtigen in einer Wohnung festnehmen können, teilte die Polizei mit. Dort fanden sie neben nassen Schuhen auch das Diebesgut. Die beiden 26 und 49 Jahre alten Männer sollen am Kiosk eine Scheibe eingeschlagen und Zigaretten gestohlen haben. Ein Zeuge beobachtete sie bei der Flucht und alarmierte die Polizei.

dpa