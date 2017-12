Einbrecher im Kreis Darmstadt-Dieburg - Polizei sucht Zeugen

Das Einbruchskommissariat (K 21/22) der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in den angezeigten Fällen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in den betroffenen Wohngebieten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Möglicherweise sind Anwohnern auch Tage vor den Taten fremde Personen in dem Wohngebiet aufgefallen. Nicht selten sind Einbrecher auf der Suche nach potentiellen Zielen und bewegen sich schon einige Tage zuvor in den betroffenen Bereichen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegen.

Neben guten Tür- und Fenstersicherungen helfen oft Kleinigkeiten, um ein Haus oder eine Wohnung für Einbrecher unattraktiv zu machen. Wie Sie Ihr Eigenheim schützen können, erfahren Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Am Sonntag (03.12.2017) war ein Einfamilienhaus in der Villastraße in Seeheim-Jugenheim in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr das Ziel der Kriminellen. Über eine rückwärtige Tür waren die Täter in das Haus gelangt und hatten dort nach Beute gesucht.

Bereits am Freitag waren Kriminelle im Laufe des Tages in Dieburg in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Markt" eingebrochen aber ohne Beute wieder geflüchtet. Die Tat wurde kurz vor 20 Uhr bemerkt.

Zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr sind Einbrecher am Freitag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Odenwaldring in Eppertshausen gelangt. Ein weiteres Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf der Bach" in Alsbach war zwischen 17.45 Uhr und kurz nach Mitternacht (02.12.2017) ihr Ziel.

Ebenfalls am Freitagabend wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Petrus-Waldus-Straße in Ober-Ramstadt/Wembach gemeldet. Die Tatzeit lag innerhalb der letzten vier Tage. Auch im Akazienweg in Pfungstadt waren die Täter aktiv. Die Tat wurde am Freitagnachmittag bemerkt.

