Frau bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 48-Jährige aus Rödermark in eine Kreuzung ein. Eine 21-Jährige aus Babenhausen, die an der Kreuzung Vorfahrt gehabt hätte, krachte daraufhin in das Auto des Mannes. Die Kollision war derart heftig, dass sich das Auto der Frau überschlug. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Mann trug keine Verletzungen davon. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 70.000 Euro.