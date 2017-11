Hunde vertreiben Einbrecher

Einbrecher hatten sich zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr Zutritt zu einem Grundstück im Wingertsweg verschafft, eine Terrassenabtrennung aus Stoff aufgeschnitten und eine Terrassentüre aufgehebelt. Als sie das Haus betraten, schlugen die Hunde der Besitzer lautstark an. Die Einbrecher gaben daraufhin "Fersengeld", ohne etwas mitzunehmen. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Unfallflucht in Karlsbader Straße

Hanau. Ein unbekanntes Fahrzeug kam in der Nacht zum Freitag gegen 3.40 Uhr in der Karlsbader Straße auf die Fahrspur eines entgegenkommenden Opel und blendete diesen zudem so stark, dass er ausweichen musste; der Astra kam dabei in Höhe der Hausnummer 12 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen. Der Verursacher, offenbar in einem blauen Fahrzeug unterwegs, fuhr einfach weiter. Der Schaden am Astra wird auf 1.600 Euro geschätzt. Die Straßenlaterne wurde ebenfalls beschädigt. Die 20-Jährige aus Erlensee wurde glücklicherweise nicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-0 entgegen.

Einbrecher unterwegs

Hanau. Zu insgesamt fünf Wohnungseinbrüchen kam es im Bereich der Dr.-Schwabe-Straße, Gustav-Hoch-Straße und Linckestraße im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr und Donnerstagabend, etwa 20 Uhr. Auf Grund der gut gesicherten Fenster und Türen zweier Häuser scheiterten die Täter in diesen Fällen. In den drei weiteren Fällen warfen die Täter jeweils einen Stein durch die Fensterscheibe und gelangten so in das Hausinnere. Dort durchsuchten sie die Räume der Einfamilienhäuser und ließen Schmuck und Bargeld mitgehen. Die Kripo schließt nicht aus, dass dieselben Täter am Werk waren und diese sich über eine längere Zeit in dem Wohngebiet aufgehalten haben. Dies könnte von Anwohnern oder Passanten beobachtet worden sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Hanau unter 06181 100-123 zu melden.

Zimmerei wird von Einbrechern heimgesucht

Sinntal. Auf Arbeitsmaschinen hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag in die Werkshallen einer Zimmerei im Aspenweg eingedrungen sind. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr, öffneten die Langfinger offenbar ein Hallentor, hebelten weitere Türen auf, gelangten so in das Innere des Betriebs und klauten mehrere Arbeitsmaschinen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelte, die zum Abtransport ein Fahrzeug bereitgestellt hatten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, melden sich bitte an die Wache in Schlüchtern, Telefon 06661 9610-0.

Warnhinweis! - "Falsche Polizeibeamte rufen an" -

Schlüchtern. Donnerstagnachmittag riefen zwischen 16.45 und 17 Uhr mehrere besorgte Bürger bei der Polizeistation in Schlüchtern an und meldeten, dass sie soeben von der "110" angerufen wurden. Ein Mann, der sich als Polizeioberkommissar ausgab, berichtete von einer angeblichen Täterfestnahme; bei dieser hätten sich Hinweise zu neuen potentiellen Opfern, unter denen sich die Angerufenen befanden, ergeben. Die Angerufenen sollten nun Informationen zu ihren Vermögensverhältnissen darlegen und zudem nach einem Signalton die Ziffernfolge 110 eingeben. Alle Betroffenen reagierten richtig, entlarvten den Betrüger, beendeten das Telefongespräch und meldeten sich umgehend bei der richtigen Polizei. Trickbetrüger gehen sehr geschickt vor und wenden dabei die verschiedensten Maschen an. Sie haben kein anderes Ziel, als ihr Opfer um möglichst viel Geld zu erleichtern und scheuen sich auch nicht davor, sich als Polizisten auszugeben. Bei derartigen Anrufen empfiehlt es sich einen Notruf abzusetzen oder die zuständige Polizeistation zu informieren.

Originalmeldung der Polizei Südhessen