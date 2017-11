14-Jährige in Obertshausen vermisst - Polizei hofft auf Hinweise

Sippora Zecarias ist 1,62 groß und kräftig. Sie hat dunkle krause Haare (Afrofrisur), die meist zu einem Dutt hochgesteckt sind. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Sippora ist hörgeschädigt und hat beidseitig implantierte Hörgeräte.

Den Ermittlern vom Fachkommissariat 11 ist bekannt, dass die Vermisste einen Bezug nach Offenbach, Frankfurt und Darmstadt hat und zeitweise in den Sozialen Medien (Facebook, Instergram, Twitter) aktiv ist. Die Überprüfungen von Kontaktadressen und die Befragungen von Kontaktpersonen führten derzeit nicht zur Ermittlung ihres Aufenthaltes. Sippora hat seit ihrem Verschwindung auch nicht mehr die Schule am Sommerhoffpark in Frankfurt besucht.

Die Polizei geht bislang nicht davon aus, dass Sippora Opfer einer Straftat geworden ist.

Hinweise auf Sippora Zecarias oder ihren Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach (069 8098-1234) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Originalmeldung der Polizei Südosthessen