Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Gegen 2.20 Uhr waren Einbrecher über ein rückwärtiges Fenster in das Gebäude eingestiegen. Anschließend wurden die Schubladen eines Schreibtisches durchwühlt und die Eindringlinge verschwanden, wobei noch nicht feststeht, was genau gestohlen wurde. Kurz darauf stoppten Polizisten einen schwarzen Volkswagen und nahmen die drei Insassen im Alter von 32 bis 34 Jahren vorläufig fest. Die drei Verdächtigen aus Frankfurt und Flörsheim verbrachten den Rest der Nacht im Gewahrsam. Derzeit dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch an. Parallel hierzu werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Diebe brachen vier Autos auf

Bruchköbel. Autoknacker waren in der Nacht zum Dienstag unterwegs; sie zertrümmerten an drei BMW sowie einem Mercedes jeweils eine Scheibe, um die Fahrzeuge öffnen zu können. Im Rosenring bauten sie aus einem BMW das Navigationssystem aus. Aus dem ebenfalls in der Straße geparkten Daimler stahlen die Diebe das Lenkrad sowie einen Rucksack. Aus einem im Käthe-Kollwitz-Ring abgestellten BMW wurde ebenfalls das Navi ausgebaut und aus einem in der Robert-Koch-Straße geparkten BMW wiederum das Lenkrad samt Airbag. Die Täter machten damit Beute im Wert von über 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Einbruch in Werkshalle

Steinau an der Straße. Zahlreiche Handmaschinen für die Holzbearbeitung entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag aus einer Zimmerei Am Unterulrichsberg. In der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, hebelten die Täter eine Tür im rückwärtigen Bereich der Werkshalle auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie die gesamte Halle, sackten mehrere elektrische Maschinen ein und flohen vom Tatort. Zusätzlich zum Diebstahl seiner Werkzeuge muss der Inhaber den entstandenen Sachschaden von circa 2.000 Euro verkraften. Die Polizei in Schlüchtern hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06661 9610-0.

