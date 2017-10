Babenhausener fährt frontal auf Sattelzug

Der Fahrer des Wagens, ein 23 Jahre alter Mann aus Babenhausen, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen kam er anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Nach Zeugenaussagen soll das Auto vor der Kollision ins Rutschen gekommen sein. Die genaue Unfallursache steht derzeit noch nicht fest, ebenso wie die Höhe des Sachschadens. Die Fahrbahn ist vermutlich noch bis Mittag in beide Richtungen gesperrt.



Originalmeldung Polizei Südhessen