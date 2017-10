Polizei geht Hinweisen auf Täter nach

Man prüfe sie derzeit, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen in Offenbach.

Die Männer sollen der 44-Jährigen am späten Abend aufgelauert sein, als diese mit ihrem Auto an einer roten Ampel hielt. Einer der Täter hatte sich zu der Frau in den Wagen gesetzt und sie gezwungen, am Straßenrand zu parken. In einem in der Nähe abgestellten Lastwagen sollen sie sie dann vergewaltigt haben. Die Fahndung nach den Tätern läuft seit Mittwoch.

Die Hinweise stammten größtenteils aus Hessen, seien aber auch aus mindestens einem anderen Bundesland gekommen, sagte der Polizeisprecher. Die Fahndung über soziale Netzwerke habe geholfen.