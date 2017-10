Frau im Lastzug vergewaltigt

Von einem der Täter fertigte das Landeskriminalamt ein Phantombild an. Dieser Unbekannte hat blonde kurze Haare (vermutlich gefärbt), einen Tunnel in einem Ohr. Er ist etwa 1,85 Meter groß und schlank und eine hervorstehendes Kinn und eine große Nase sowie blaue Augen. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Pullover. Der zweite Täter war kleiner. Er hatte einen dunklen Teint und trug eine Bomberjacke.

Die Frau fuhr auf der Bundesstraße 43 von Mühlheim kommend in Richtung Offenbach gefahren. Gegen 23 Uhr hielt sie ihren weißen Toyota Yaris an der Kreuzung Buchhügelallee/Spessartring an einer roten Ampel. Dort traten dann plötzlich zwei Männer an ihren Wagen heran, die den Anschein erweckten, Hilfe zu benötigen. Einer der beiden stieg plötzlich in den Toyota und forderte die Autofahrerin auf, das Auto am Fahrbahnrand abzustellen. Anschließend musste sie aus ihrem Wagen auszusteigen und mit dem zu ihr eingestiegenen Täter zu einem am Fahrbahnrand geparkten Lastwagen im Spessartring gehen, der in der Nähe der Ampelanlage in Fahrtrichtung Mühlheim stand. Im Lkw kam es dann zur Vergewaltigung

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt-Zweigstelle Offenbach, bittet nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den im Spessartring geparkten Lastwagen geben können, sich bitte umgehend bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter bereits zuvor versucht haben könnten, andere Verkehrsteilnehmer auf gleiche Art und Weise anzuhalten. Diese wären wichtige Zeugen, welche die Polizei für ihre weiteren Ermittlungen benötigt.



Originalmeldung Polizei Offenbach