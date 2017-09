Unfallflucht in Seligenstadt: Polizei sucht Zeugen

Zwei Einbrüche: Diebe stahlen Leergut und Werkzeug

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag gegen 17.45 Uhr an der Einmündung Giselastraße/Hans-Memling-Straße ereignet hat. Ein vermutlich grauer Geländewagen bog von der Hans-Memling-Straße nach links in die Giselastraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer von rechts kommenden 72-jährigen Mercedes-Fahrerin. Das Fahrzeug mit Offenbacher Kennzeichen fuhr frontal in den grauen Mercedes der vorfahrtsberechtigten Seligenstädterin. Ohne sich um den Schaden und die Fahrzeugführerin zu kümmern, fuhr der SUV-Lenker in Richtung Westring davon. Von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Flüchtigen um einen circa 35 Jahre alten Mann handeln. Der Schaden an dem Mercedes beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Die 72-jährige Seligenstädterin wurde nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Hinweise nehmen die Polizeistation Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 sowie die Unfallfluchtermittler unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.

Hanau. Ein dunkel gekleideter Einbrecher, der mit einem Fahrrad zu einem Getränkemarkt an der Güterbahnhofstraße vorfuhr, hatte es offensichtlich auf Leergut abgesehen. Mit einem Gully hatte der Dieb gegen 5.50 Uhr eine Scheibe eingeworfen und durch das Loch die leeren Flaschen herausgenommen. Laut einer Zeugin war er auch im Geschäft. Der Täter hatte eine helle Tasche dabei, die im Fahrradkorb auf dem Gepäckträger lag. Mit dem Rad flüchtete er anschließend. Bei einem weiteren Einbruch in der Nacht zum Samstag in der Leipziger Straße hatten es Diebe offensichtlich auf Werkzeug abgesehen. Zwischen 18 und 8 Uhr brachen die Unbekannten das Tor zu einem Firmengelände und anschließend zwei Garagentore auf. Anschließend verschwanden die Täter mit verschiedenen Werkzeugteilen, wobei eine genaue Auflistung noch erfolgt. Die Kriminalpolizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Einbrecher findet leere Kasse vor

Rodenbach. Einbrecher, die am Sonntag in ein Blumengeschäft an der Oberrodenbacher Straße eingedrungen waren, schauten in eine leere Kasse und mussten ohne Geld abziehen. Zuvor hatten der oder die Täter zwischen 1.30 und 8.30 Uhr die Scheibe der Eingangstür zertrümmert. Die Kriminalpolizei wertet nun die gesicherten Spuren aus und bittet parallel dazu um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Einbruch in zwei Geschäfte

Langenselbold. Einbrecher stiegen in der Nacht zum Sonntag in ein Gebäude mit mehreren Geschäften an der Ringstraße ein. Zwischen 19 und 8.30 Uhr hebelten die Täter an einer Seitentür, zertrümmerten eine Fensterscheibe und schlugen ein Loch in eine Seitenwand zwischen zwei Läden. Die Diebe stahlen Pflegeprodukte aus einem Frisörgeschäft und Mobiltelefone sowie eine Geldkassette aus einem Handyladen. Die Eindringlinge hatten alle Räume durchsucht und ein großes Durcheinander zurückgelassen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Rettungshubschraubereinsatz nach schwerem Unfall

Gründau/Niedergründau. Am Sonntagabend kam es auf der Landesstraße 3271 im Bereich Niedergründau zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 19-Jähriger mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen werden musste. Der Fahrzeugführer fuhr von Langenselbold in Fahrtrichtung Mittelgründau. Nach ersten Erkenntnissen kam der VW-Fahrer auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Nach dem Aufprall wurde der VW zurück auf die Straße gewiesen und blieb entgegengesetzt der Fahrtrichtung liegen. Der VW-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am VW Lupo entstand Totalschaden. Hinweise nimmt die Polizeistation in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

Diebe waren auf Zigaretten aus

Sinntal/Sterbfritz. Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zugang einen Getränkemarkt im Seemeweg in Sterbfritz. Die Langfinger hebelten beide Glaseingangstüren aus ihren Verankerungen und gelangten auf diesem Weg in den Getränkemarkt. Im Kassenbereich entwendeten sie dann eine bisher unbekannte Anzahl an Zigaretten. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Schlüchtern unter der Telefonnummer 06661 9610-0 und die Kripo in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

