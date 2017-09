Polizei nimmt Autodieb in Hanau fest

Handtasche aus Auto geklaut

Der Kontrolle versuchte sich am frühen Sonntagmorgen ein mutmaßlicher Autodieb zu entziehen. Um 2 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Hanau I ein in der Straße "An der Ochsenwiese" fahrender VW Golf auf, bei dem die Fahrertürscheibe eingeschlagen war. Im Wagen saßen zwei Männer. Der Fahrer gab beim Erkennen der Streife sofort ordentlich Gas. Im Schilfweg stoppte der Wagen dann plötzlich und die Insassen sprangen heraus. In unterschiedliche Richtungen rannten die Gauner davon. Den Fahrer nahmen die Beamten nach kurzer Verfolgung fest. Der Komplize entkam. Bei dem Festgenommenen handelt sich um einen 26-jährigen Türken aus Rüsselsheim. Das Auto wurde in Rüsselsheim im Laufe der Nacht geklaut. Da der Tatverdächtige offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutuntersuchung angeordnet. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt.



Heusenstamm. Einen gehörigen Schreck bekam ein Ehepaar aus Heusenstamm, das am

Samstagnachmittag zu ihrem in der Schloßstraße Ecke Wiesenbornstraße

geparkten Auto zurückkehrte. In den auf einem öffentlichen Parkplatz

abgestellten grauen Opel Zafira wurde im Zeitraum von 12.30 Uhr bis

13.15 Uhr eingebrochen. Bislang unbekannte Ganoven hatten die

Heckscheibe des Mittelklassewagens eingeschlagen. Anschließend

schoben die Gauner die Hutablage zur Seite und klauten die im

Kofferraum deponierte Handtasche. Darin befanden sich neben Geld und

einem Handy auch die Geldbörse mit Personaldokumenten und Bankkarten.

Sollten Bürger in dem Bereich ungewöhnliche Aktivitäten, Personen

oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sie diese bitte der Polizei

unter der Rufnummer 069/8098-1234.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertsachen wie Handys, Kameras,

mobile Navigationsgeräte, persönliche Papiere, Kreditkarten oder

Bargeld in Ihrem Fahrzeug liegen. Auch ein Verstecken im Fahrzeug ist

kein wirklicher Schutz, denn die Diebe kennen jedes Versteck.

Originalmeldung der Polizei Südosthessen