Graffitisprayer bricht sich Bein

Am vergangenen Sonntag wurde die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main über vier Graffitisprayer am Bahnhof Groß Umstadt-Wiebelsbach informiert. Beim Eintreffen der Bundespolizeistreife flüchteten die Täter. Hierbei kam einer der Täter zu Fall und brach sich das Schienbein. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und musste operiert werden.Alle weiteren Täter konnten unerkannt entkommen. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen übernommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Mann tritt und schlägt nach Bundespolizisten im Hauptbahnhof Wiesbaden

Wiesbaden. In der Nacht von Freitag auf Samstag belästigte ein 30-jähriger Mann aus Wiesbaden die Mitarbeiter eines Schnellrestaurants im Wiesbadener Hauptbahnhof, sodass diese die Filiale nicht schließen konnten und deshalb die Bundespolizei um Hilfe baten. Gegenüber den Bundespolizisten verhielt sich der 30-Jährige äußerst aggressiv, beleidigte die Beamten und attackierte Sie mit Schlägen und Tritten. Die Bundespolizisten nahmen den leicht alkoholisierten Täter fest. Erst auf der Wache der Bundespolizei Wiesbaden beruhigte sich der Mann wieder, sodass die Bundespolizisten, nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, ihn wieder auf freien Fuß setzen konnten.

Jugendlicher nach Diebstahl im Hauptbahnhof Frankfurt festgenommen

Frankfurt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, nahmen Beamte der Bundespolizei einen jugendlichen Gepäckdieb am Nordausgang des Frankfurter Hauptbahnhofes fest. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl und informierte die Bundespolizei. Die Bundespolizisten ermittelten, dass sich der 16-jährige Marokkaner unerlaubt in Deutschland aufhält und wegen weiterer Delikten polizeilich bekannt ist. Nach erfolgter Haftrichtervorführung lieferten die Bundespolizisten den jugendlichen Täter in die Jugendarresteinrichtung nach Rockenberg ein.

Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main