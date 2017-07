Einbrecher reißen Bewohner aus dem Schlaf

Gegen 1.30 Uhr wurde der Mann durch ein Geräusch an seinem Rollladen geweckt- vier Ganoven versuchten gerade, über das dahinter gekippte Fenster in seine Wohnung in der Bahnhofstraße zu gelangen. Sie flüchteten, als sie den Großkrotzenburger bemerkten. Dieser verfolgte die Einbrecher sogar noch ein Stück und konnte sie daher wie folgt beschreiben: es handelte sich um vier junge Männer mit sportlicher schlanker Figur und kurzen Haaren; zwei von ihnen trugen dunkle Shorts und einer floh auf einem schwarzen Mountainbike. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Ungeschickter Einbrecher unterwegs

Hanau. Am frühen Freitagmorgen brach ein Unbekannter in der Westbahnhofstraße in ein Einfamilienhaus ein. Durch ein zuvor gekipptes Fenster stieg der Täter gegen 4.15 Uhr in das Schlafzimmer des Hanauers ein. Dabei trat er auf einen runden Glastisch, der daraufhin zerbrach. Hierdurch weckte er den 58-jährigen Bewohner auf und ergriff sogleich die Flucht. Nach derzeitigem Sachstand nahm er nichts mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Haftbefehl erlassen

Nidderau-Heldenbergen. Der Tatverdächtige, der am Mittwochnachmittag in der Feldgemarkung nahe dem Bahnhof eine Passantin bedrängt haben soll (wir berichteten) und kurze Zeit später - nach intensiver Fahndung - von der Polizei festgenommen wurde, ist am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt worden. Die Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der 32-Jährige, der in Nidderau wohnt, wurde in eine Justizvollzugsanstalt nach Frankfurt gebracht.

Originalmeldung der Polizei