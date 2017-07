Sporthalle in Dieburg mit Farbe beschmiert

Unbekannte haben die Außenmauer einer Sporthalle

an einem Kinder- und Jugendzentrum in der Burgstraße mit Farbe

beschmiert. Der Schaden wurde bei der Polizei am Dienstag (18.7.2017)

angezeigt und wird auf eine Höhe von zirka 1500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dieburg unter der Rufnummer

06071/95650 entgegen.

Originalmeldung Polizei Südhessen