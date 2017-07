Einbrecher auf frischer Tat in Darmstadt ertappt

Streit unter Männern eskaliert

Die verständigte Polizei nahm im Keller des Hauses in der DarmstädterKiesstraße anschließend einen 42-jährigen Verdächtigen fest.Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Mann zunächst gewaltsam durch die Hauseingangstür Zutritt in das Gebäude und suchte die Kellerräume auf.Durch das aufmerksame Verhalten der Bewohner und dem raschen Einschreiten der Polizei konnte das offenbar vom Festgenommenen geplante Aufbrechen von Kellerräumen letztlich verhindert werden. Ein Atemalkoholtest beim Tatverdächtigen ergab 0,66 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.Zudem entdeckten die Beamten Aufbruchswerkzeug in seiner Kleidung sowie in einem mitgeführten Rucksack. Der 42-Jährige wird sich nun wegen versuchten schweren Diebstahls in einem Strafverfahren zu verantworten haben.Die Ermittler prüfen nun, ob der derzeit wohnsitzlose Mann für weitere gleichgelagerte Taten in Kellerräume in der jüngsten Vergangenheit in Betracht kommt.

Darmstadt - Eskaliert ist in der Nacht zum Mittwoch (19.07.) gegen 2.30 Uhr ein Streit unter zwei 20 und 30 Jahre alten Männern auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrichstraße. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten sich die beiden Streithähne zunächst in die Haare.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, fügte der 20-Jährige seinem 10 Jahre älteren Kontrahenten mit einem scharfen Gegenstand anschließend mehrere Schnittverletzungen zu. Der stark alkoholisierte 30-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Polizei Südhessen