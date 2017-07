LKW erfasst auf A3 Aschaffenburger beim Reifenwechsel

Überfall auf Supermarkt - Täter flüchtig

Der Aschaffenburger hielt aufgrund einer Reifenpanne auf dem Mehrzweckstreifen der Autobahn zwischen dem Seligenstädter Dreieck und der Anschlussstelle Seligenstadt in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein herankommender Lastwagen-Fahrer kam aus bislang unklaren Gründen offensichtlich von seinem Fahrstreifen ab und erfasste den 57-Jährigen, der hierdurch schwer verletzt wurde und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Bei den durchgeführten Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der 27-jährige Lastwagen-Fahrer offenbar nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnisklasse war.

Seligenstadt. Ein mit einem schwarzen Tuch maskierter Täter überfiel am Montagabend zwei Angestellte in einem Einkaufsmarkt in der Aschaffenburger Straße. Gegen 21.20 Uhr bedrohte der zwischen 1,70 und 1,80 Meter große Täter die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Kunden waren offensichtlich keine mehr im Geschäft. Anschließend wurden die Angestellten eingesperrt und der Täter flüchtete mit dem Bargeld. Eine Zeugin informierte wenig später die Polizei über Hilferufe aus dem Gebäude. Der Räuber trug eine schwarze Basecap, eine kurze Hose und schwarze Sneaker. Die Kriminalpolizei schließt nicht aus, dass es auch noch einen Komplizen gab. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Geschwindigkeit kontrolliert

Seligenstadt-Froschhausen. 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei erwarten einen Pkw-Fahrer, der am Montagabend auf der L 2310, in Höhe der Zufahrt zur Raststätte Weiskirchen, mit 106 anstatt der erlaubten 70 km/h von der Polizei ertappt wurde. Insgesamt hielten die Beamten der Verkehrsinspektion und der Polizeistation Seligenstadt 25 Fahrzeuge an, die zu schnell unterwegs waren und kontrollierten 38 Personen. 20 Verkehrssünder kamen mit einem Verwarnungsgeld davon, gegen fünf weitere wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weil sie erheblich zu schnell fuhren. Ein 55-Jähriger blieb mit 39 Stundenkilometern zwar unterhalb der Geschwindigkeitsbeschränkung, allerdings war sein Roller nur für 25 km/h zugelassen. Zudem war der Lenker nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb sich nun die Staatsanwaltschaft mit dem Fall befassen muss. Seligenstadts Polizeichef Josef Michael Rösch wies darauf hin, dass in diesem Streckenabschnitt wegen zahlreicher Wildunfälle die Geschwindigkeit reduziert wurde. Seither passieren deutlich weniger Verkehrsunfälle. Rösch kündigte weitere Kontrollen an.

Diebstahl von Golf GTI nach Probefahrt

Heusenstamm. Nachdem man sich am Montagnachmittag zur Probefahrt für einen möglichen Gebrauchtwagenkauf verabredete, fuhr der Täter einfach mit dem Fahrzeug davon. Der Geschädigte traf sich mit dem vermeintlichen Kaufinteressenten in der Jahnstraße in Höhe der Hausnummer 64 auf dem Campus Heusenstamm. Anschließend machten beide eine gemeinsame Probefahrt und kamen gegen 17.15 Uhr wieder auf dem Campus an und stiegen aus. Dann setzte sich der etwa 35 Jahre alte Täter wieder zurück in den silberfarbenen Golf GTI mit Offenbacher Kennzeichen und fuhr plötzlich davon. Er war etwa 1,70 Meter groß, hatte kurze Haare und trug eine schwarze Schildmütze und eine schwarze Sonnenbrille. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können und bittet sie, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Einbruch in Tankstelle - Täter geflüchtet

Heusenstamm. Drei unbekannte Täter beschädigten am frühen Dienstagmorgen mit einem Kanaldeckel die Eingangstür der Tankstelle und entwendeten Zigaretten und Tabak. Eine Zeugin meldete den Einbruch. Um kurz nach 3 Uhr fuhr ein dunkler BMW vor die Tankstelle in der Frankfurter Straße. Die Täter warfen die Eingangstür mit einem Kanaldeckel ein, um danach ins Innere zu gelangen. Sie durchwühlten den Laden und nahmen Zigaretten und Tabak mit. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug, an dem Darmstädter Kennzeichen angebracht waren. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Fußgänger wurde ausgeraubt

Dietzenbach. Ein Fußgänger wurde am frühen Dienstag in der Offenbacher Straße von zwei etwa 35 Jahre alten und 1,80 Meter großen Räubern überfallen. Kurz nach 0.30 Uhr war der 32-Jährige in Höhe der Kreuzung Velizystraße unterwegs, als er plötzlich von hinten einen Schlag auf den Kopf erhielt. Ein Täter hielt ihn fest und forderte Geld. Der Dietzenbacher gab den Tätern sein Portemonnaie, die daraufhin über den Hessenpark flüchteten. Beide Männer hatten kurze dunkle Haare und eine kräftige Statur. Ein Täter, der einen dunklen Vollbart hatte, war mit einer dunklen Jacke sowie einer hellblauen Jeans bekleidet. Der Komplize hatte einen Dreitagebart, trug ein dunkles Oberteil und eine dunkle Jeans. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Strafverfahren für drei junge Männer

Langen. Drei junge Männer im Alter von 18, 20 und 24 Jahren aus Langen und Dammbach müssen sich nun wegen Verdachts des Rollerdiebstahls einem Strafverfahren stellen. Nach ersten Erkenntnissen soll das Trio am frühen Montagmorgen den in der Borngasse abgestellten Motorroller gestohlen haben und zunächst zu dritt damit losgefahren sein. Nachdem einer der Verdächtigen zuhause abgesetzt worden wäre, seien die beiden anderen weiter gefahren. In Egelsbach, in einer Kurve nahe dem Bahnhof, wären die Verdächtigen jedoch gestürzt. Jetzt kam die Polizei "ins Spiel", denn die Rettungsleitstelle meldete gegen 6.40 Uhr einen Unfall. Die mutmaßlichen Diebe wurden schließlich zur Versorgung ihrer Blessuren ins Krankenhaus gebracht und anschließend nach Hause entlassen. Die Ermittlungen dauern derweil an.

