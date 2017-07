Mutmaßlicher Einbrecher sitzt in Untersuchungshaft

Mercedes-Benz-Fahrer fuhr Fahrradfahrer an - Zeugen gesucht

Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin ermitteln die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Hanau seit letzter Woche gegen ein mutmaßliches Einbrecher-Pärchen; gegen den39-Jährigen wurde bereits Untersuchungshaftbefehl angeordnet. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Karlsbader Straße hatte am vergangenen Mittwoch, gegen 22 Uhr, die Polizei alarmiert, dass aus einer Wohnung im vierten Stock Geräusche zu hören sind, die Mieter allerdings im Urlaub seien. Herbeigeeilte Polizeibeamte trafen kurz darauf am Haus einen Mann und eine Frau an, die sofort flüchteten. Den 39 Jahre alten Verdächtigen nahmen sie vorläufig fest und stellten unter anderem Schmuck sicher, der offensichtlich aus der Wohnung stammte. An der Tür war das Schloss gezogen worden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Hanauers wurden weitere Gegenstände sichergestellt, die vermutlich aus anderen Einbrüchen stammen. Die Ermittlungen zur mutmaßlichen Mittäterin führten auf die Spur einer 34-Jährigen. Der 39-Jährige wurde nach seiner richterlichen Vorführung am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Hanau. Ein Fahrradfahrer war am Samstag auf der Güterbahnhofstraße am Kreisverkehr an der Ehrensäule unterwegs, als er um etwa 17.15 Uhr von einem Kraftfahrzeug-Lenker angefahren wurde und stürzte. Laut seinen Angaben beleidigte der Kraftfahrzeug-Führer ihn durch ein offenes Autofenster und fuhr dann einfach davon. Der verletzte 46-jährige Radler musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hanauer gab an, dass es sich bei dem Autofahrer um einen 25 bis 35 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und Rahmenbart mit dünnen Koteletten handelte, der einen schwarzen Mercedes Zweisitzer fuhr. Von dem Kennzeichen konnte der Geschädigte MKK-CD ablesen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang, dem geflüchteten Fahrzeug oder dem Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizei zu melden.

Diebstahl von Werkzeug aus einem Baucontainer

Hanau/Großauheim. Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Container auf einer Baustelle in der Benzstraße auf und entwendeten hochwertige Werkzeuge - Zeugen gesucht. In der Zeit zwischen 0.20 und 0.35 Uhr waren die Täter auf der Baustelle und hebelten einen Büro- und einen Lagercontainer auf, aus denen sie zahlreiche Werkzeuge entwendeten. Der Wert des Stehlgutes wurde auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 zu wenden.

Zwei Verletzte bei Unfall

Gründau. Bei einem Unfall am Freitagmorgen an der Kreuzung Mittelgründauer Straße/Landesstraße 3271 wurden die Beteiligten verletzt. Gegen 10.10 Uhr befuhr eine 75-jährige Opel-Lenkerin die Mittelgründauer Straße und wollte nach links auf die L 3271 einbiegen. Dabei achtete sie offensichtlich nicht auf die Vorfahrt eines 36-jährigen Mercedes-Fahrers, der die Landesstraße in Richtung Gründau befuhr. Bei dem Zusammenstoß beider Autos erlitt der 36-Jährige aus Nidda schwere und die Seniorin aus Hammersbach leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Wer sah den Sturz?

Maintal. Ein verletzt aufgefundener Fußgänger gab am Samstagabend gegenüber der Polizei an, in der Mainkurstraße von einem Fahrrad-Fahrer umgefahren worden zu sein. Danach sei er gegen 23 Uhr auf der Fahrbahn gegangen. Plötzlich soll ihn in Höhe der Hausnummer 26 von hinten ein Radler touchiert haben und woraufhin der 70-Jährige zu Boden gestürzt wäre. Ein Passant hatte den am Boden liegenden Maintaler, der Nasenbluten sowie eine Armprellung erlitt und offensichtlich alkoholisiert war, aufgefunden. Der Verletzte wurde im Rettungswagen versorgt. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Südosthessen