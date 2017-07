Am Sonntag, gegen 0.15 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Roller im Wald nahe des Elsawaweges in Offenbach Tempelsee gemeldet. Der Roller wurde vermutlich mit Benzin überschüttet und in Brand gesetzt. Bevor Bäume und Sträucher ebenfalls Flammen fingen, konnte das Feuer gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Herkunft des total zerstörten Zweirades dauern an. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.In den frühen Morgenstunden des Sonntag, gegen 04.20 Uhr, wurde ein Feuer in einer außenliegenden Scheune in der Gemarkung Hasselroth, zwischen den Ortschaften Niedermittlau und Bernbach bemerkt. In der Scheune lagerten landwirtschaftliche Geräte, Vorräte und Stroh. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle bereits im Vollbrand, so dass sie wegen der Brandhitze nicht mehr betreten werden konnte. Die Brandschützer müssen deswegen die Scheune kontrolliert abbrennen lassen, bis das Feuer endgültig aus ist, kann es noch einige Zeit dauern. Es entsteht dabei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, wurde ein 15-jähriger Jugendlicher aus Schöneck Opfer eines Überfalls. Er befand sich zu dieser Zeit an dem Sportplatz "In den Tannen" in Hanau Großauheim, als er von fünf Personen umringt und bedroht wurde, er wurde seines Bargeldes beraubt und bekam ins Gesicht geschlagen, hierbei wurde er leicht verletzt. Die Angreifer wurden als 16 bis 22-jährige junge Männer mit deutschem Erscheinungsbild beschrieben. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben könne, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.Polizeipräsidium Südosthessen