Ertappter "Schwarzfahrer" rastet bei Fahrscheinkontrolle aus

Am späten Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, wurde ein Mitarbeiter des Prüfdienstes der Deutschen Bahn AG in der S-Bahn der Linie 4, welche von Frankfurt am Main nach Eschborn verkehrt, angegriffen.

Hintergrund war eine vorausgegangene Fahrscheinkontrolle, in deren Verlauf der Fahrgast ein ungültiges Ticket vorzeigte. Durch den Kontrolleur darauf angesprochen entriss er ihm den Fahrschein und setzte zur Flucht an. Als der ertappte "Schwarzfahrer" dabei festgehalten wurde schlug er mit den Fäusten auf den Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG ein, bis dieser zu Boden ging. Der Täter konnte die S-Bahn am Bahnhof Eschborn verlassen und in unbekannte Richtung fliehen. Der Kontrolleur verletzte sich am Unterarm, konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-25 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen. Er spricht akzentfreies Deutsch, ist ca. 185 cm groß und besitzt eine sportliche Figur. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Oberbekleidung.

Sachdienliche Hinweise können der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter 069 / 130 145 1100 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

Originalmeldung der Bundespolizei Frankfurt