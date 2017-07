Kinder erschreckt - möglicher Tatverdächtige dank Zeugenhinweis ermittelt

Nachdem ein Mann am Freitagabend (07.07.2017) im

Wald hinter dem Tennisplatz zwei Kinder erschreckt haben soll (wir

haben berichtet), konnten die Beamten der Polizeistation Dieburg dank

eines Zeugenhinweises einen möglichen Tatverdächtigen bereits am

Dienstagvormittag (18.07.2017) ermitteln. Der Zeuge war durch eine

Presseveröffentlichung auf den Sachverhalt aufmerksam geworden und

hatte am Dienstagmorgen die Polizei verständigt. Ob der 56-Jährige

die Tat begangen hat, müssen die noch andauernden Ermittlungen

zeigen.

Originalmeldung der Polizei