Kleinflugzeug stürzt in Wald - 59-jährige Pilotin schwer verletzt

Polizeipräsidium Südhessen

Erzhausen Sonntag, 09.07.2017 - 12:34 Uhr

Um 9.55 Uhr, stürzte am Sonntag eine Cessna 105 kurz nach dem Start in Egelsbach in ein Waldstück nahe der Bundesautobahn 5.