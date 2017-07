Einbruch in Feuerwehrhaus in Linsengericht

Zwischen Donnerstagabend (6.7.) und Samstagnachmittag (8.7.) wurde in das Feuerhaus in der Rhönstraße in Lützelhausen eingebrochen. Bislang unbekannte Täter entwendeten neben Bargeld und Tankkarten auch diverse Schlüssel für Brandmeldeanlagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Zwei Wohnungseinbrüche

Hanau/Bruchköbel. Von Freitag (7.7.), 17 Uhr, auf Samstag (8.7.), 19.30 Uhr, brachen noch nicht ermittelte Langfinger in ein Wohnhaus im Köppelweg in Hanau ein. Nach dem Aufhebeln der Terrassentüre gelangten die Kriminellen in die Wohnung. Ihre Beute bestand aus einem Fernseher, einer Stereoanlage mit Boxen und einer Spielekonsole.

Am Samstagabend zwischen 19 Uhr und Mitternacht haben dreiste Diebe Am Römerbrunnen in Bruchköbel die Fensterscheibe eines Wohnhauses zerstört. Die Schurken durchsuchten das zweistöckige Anwesen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld, ein Smartphone, ein Navigationssystem und ein BlueRay-Player.

Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Das Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen; Zeugen- und Täterhinweise werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 erbeten.

Originalmeldung der Polizei