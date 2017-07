Zwischen Mittwochabend (05. 07. 2017) und Donnerstagmorgen (06. 07. 2017) wurde ein blauer Motorroller der Marke Peugeot, Typ "Jet Force", in der Eichendorffstraße in Griesheim gestohlen. Nach ersten Ermittlungen ereignete sich der Diebstahl zwischen 21.50 Uhr und 5.30 Uhr. Das Kleinkraftrad mit dem Kennzeichen 862 HAD stand geparkt und abgeschlossen auf der Straße. Die Beamten der Ermittlungsgruppe in Griesheim haben den Fall übernommen.

Zeugen die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/83850 zu melden.



Originalmeldung der Polizei