Mann auf Hanauer Spielplatz festgenommen

Am Dienstag sollen Kinder von mehreren Personen auf einem Spielplatz in der Richard-Küch-Straße verängstigt worden sein; bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen eine Person ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde festgenommen. Eine Mutter rief gegen 16.30 Uhr bei der Polizei an. Sie teilte mit, dass ihre Kinder Angst hätten auf den Spielplatz zu gehen, weil dort mehrere Erwachsene trinken und grölen würden. Daraufhin wurden die dort anwesenden sechs Personen von der Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle fiel den Beamten ein Rascheln in einem der Bäume auf. Die Kinder gaben daraufhin an, dass dort ein Mann hochgeklettert sei. Bei näherer Betrachtung fiel auf, dass sich in etwa sechs Metern Höhe im Blattwerk tatsächlich ein Mann versteckt hielt. Nachdem der 30-Jährige wieder auf den "Boden der Tatsachen" zurückgekommen war, wurde festgestellt, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Da er den erforderlichen Geldbetrag zur Abwendung der Freiheitsstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Festnahme nach schwerem Diebstahl aus BMW

Hanau. Nachdem in der Nacht zum Donnerstag die Scheibe eines BMW in der Moselstraße eingeschlagen und aus dem Wagen ein Navigationsgerät inklusive Zubehör gestohlen wurde, nahm die Polizei kurz darauf einen 36-jährigen Hanauer als Tatverdächtigen fest. Ein aufmerksamer Bürger beobachtete, wie eine Person zuerst die Seitenscheibe eines BMW einschlug und nach Durchwühlen des Fahrzeuges das Weite suchte. Die Ermittlungen dauern an.

Weißer Porsche Cayenne geklaut

Hanau. Ein weißer Porsche Cayenne mit tschechischen Kennzeichen wurde am Mittwoch, zwischen 1 und 10 Uhr, in der Schwarzwaldstraße (20er- Hausnummern) gestohlen. Das Nummernschild an dem hochwertigen SUV hatte am Anfang die Ziffer 5 und die Buchstaben AY. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des zirka 80.000 Euro teuren Wagens geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei (06181 100-123).

Handy entrissen

Hanau. Während eine Mutter am Mittwochnachmittag mit ihrem 12-jährigen Sohn auf einer der großen Holzbänke am Freiheitsplatz saß, schnappte sich ein 18 bis 20 Jahre alter, schlanker Kerl das Handy des Sprösslings. Der Junge hatte gerade mit seinem Samsung S5 gespielt, als der Täter es ihm aus der Hand riss. Der etwa 1,80 große Unbekannte trug ein Basecap und eine dunkle Trainingshose und T-Shirt. Nach Angaben der Bestohlenen soll der Mann ein afrikanisches Aussehen gehabt haben. Hinweise zu dem Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Einbrecher im Lebensmittelmarkt

Großkrotzenburg. Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich verursachten Einbrecher am Donnerstagmorgen, als sie in einen Lebensmittelmarkt in der Marie-Curie-Straße einstiegen. Die Täter hatten gegen 2 Uhr eine Glasscheibe zum Geschäft eingeschlagen und anschließend versucht in dem Laden eine Stahltür aufzuhebeln. Ob die Täter sich ertappt fühlten oder wegen ihres Misserfolgs wieder von dannen zogen, ist nicht bekannt - zumal sie noch eine weitere Tür aufhebelten. Hier standen die Ganoven allerdings im Heizungsraum. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Einbrecher nichts aus dem Markt gestohlen haben.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die etwas von dem kriminellen Treiben mitbekommen haben, sich auf der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Originalmeldung der Polizei