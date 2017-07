30-Jähriger versucht Mann auszurauben

Am Mittwochmorgen (05.07.2017) gegen 7 Uhr wurde

der Polizei ein versuchter Straßenraub in der Bleichstraße gemeldet.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte dort ein 30-jähriger, wohnsitzloser

Mann, von einem 29- Jährigen Geld verlangt und seiner Forderung mit

dem Vorhalten einer Schreckschusswaffe Nachdruck verliehen. Der

Geschädigte konnte fliehen und blieb unverletzt. Im Zuge der sofort

eingeleiteten Fahndung nach dem Täter konnte eine Polizeistreife den

Tatverdächtigen in einem Café antreffen und festnehmen. In diesem

hatten sich die beiden Männer auch wenige Minuten vor der Tat

kennengelernt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat nun einen Antrag

auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls beim Amtsgericht wegen der

bestehenden Fluchtgefahr gestellt. Der Tatverdächtige wird am

heutigen Nachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.