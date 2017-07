Drei Leichtverletzte nach Unfall bei Groß-Umstadt

Eine 36-jährige Groß-Umstädterin bog gegen 12 Uhr mit ihrem PKW von Dieburg kommend nach links in Richtung Richen ab. Hierbei übersah sie den PKW eines 61-jährigen Höchsters und seiner 58-jährigen Ehefrau.Sie nahm diesen die Vorfahrt, wobei durch die folgende Kollision der PKW der Verursacherin von der Fahrbahn geschleudert wurde. Der PKW des Ehepaares kam im Kreuzungsbereich zum Stehen.Es wurden alle Insassen bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An den beteiligten PKW entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 9.000 Euro. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde teilweise gesperrt.

Meldung der Polizei Südhessen