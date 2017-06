Wo ist Jaqueline Nutz aus Gelnhausen?

Wo ist Jaqueline Nutz? Das fragt derzeit die Kriminalpolizei Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Jaqueline ist 13 Jahre alt und hat am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, ihr Zuhause in der Wingertstraße in Gelnhausen verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Hintergrund sind vermutlich private Probleme des Mädchens. Jaqueline Nutz ist etwa 1,68 Meter groß und schmal. Sie hat lange braune Haare und war mit einer schwarzen Leggings, einer schwarzen Sweatjacke sowie mit einem Sommeroberteil und einer weißen Kappe bekleidet. Außerdem hatte sie einen Nike-Turnbeutel dabei. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich Jaqueline im Raum Bad Orb aufhalten.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei Gelnhausen (Rufnummer 06051 827-0) oder jede andere Polizeidienststelle anzurufen.

Meldung der Polizei Südosthessen