Vier Unfälle, sechs Verletzte – A3 stundenlang gesperrt

Zwischen Hanau und Obersthausen

Hanau Samstag, 10.06.2017 - 00:09 Uhr

Auf der A3 bei Obertshausen in Fahrtrichtung Frankfurt ging am Freitagabend für einige Stunden nichts mehr.