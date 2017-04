Offenbach - Herrchen gesucht

Am Freitag, gegen 12.30 Uhr, saß ein verängstigter Jack-Russel-Terrier unter einem Auto, welches in einer Hofeinfahrt in der Dörnigheimer Straße geparkt war. Bislang konnte kein Besitzer ausfindig gemacht werden; zudem hat sich auch kein Herrchen bei den Ordnungshütern gemeldet.Der rechtmäßige Besitzer wird daher gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Meldung der Polizei Südosthessen