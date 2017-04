Darmstadt: Mit 2,38 Promille am Steuer - Polizei nimmt 45-Jährige fest

Gegen 22.45 Uhr hatte ein Rollerfahrer eine Streife der Polizeistation Pfungstadt auf die auffällige Fahrweise der Darmstädterin aufmerksam gemacht. In der Kasinostraße erfolgte schließlich eine Verkehrskontrolle. Den vermeintlichen Grund für die Fahrweise entdeckten die Polizisten schnell - die Fahrzeugführerin war stark alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert in Höhe von 2,38 Promille. Zur Blutentnahme kam sie mit auf die Wach. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich die 45-Jährige jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.

Originalmeldung der Polizei Darmstadt-Dieburg